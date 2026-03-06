Vide-greniers Courses Asines Triaize

Vide-greniers Courses Asines

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide-greniers organisé par le Comité des Courses

Vide grenier dans le cadre de la Fête de l’âne et du cheval.

Exposants en alimentaire refusés

Ouverture du terrain à 7h.

Les organisateurs vous placeront sur le terrain. Les véhicules restent près du stand. Un café sera offert à chaque exposant. Nombre de places illimité, pas de réservation.

Bar et restauration

Entrée gratuite. .

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 51 68 36 comite.des.courses.asines@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Race Committee

