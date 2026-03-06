Vide-greniers Courses Asines Triaize
Vide-greniers Courses Asines Triaize dimanche 9 août 2026.
Vide-greniers Courses Asines
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide-greniers organisé par le Comité des Courses
Vide grenier dans le cadre de la Fête de l’âne et du cheval.
Exposants en alimentaire refusés
Ouverture du terrain à 7h.
Les organisateurs vous placeront sur le terrain. Les véhicules restent près du stand. Un café sera offert à chaque exposant. Nombre de places illimité, pas de réservation.
Bar et restauration
Entrée gratuite. .
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 51 68 36 comite.des.courses.asines@gmail.com
English :
Garage sale organized by the Race Committee
L’événement Vide-greniers Courses Asines Triaize a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud