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Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal

Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal

Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal samedi 9 mai 2026.

Lieu : Local de la Croix Rouge

Adresse : 32 route de Monpazier

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Villeréal

Vide Greniers de la Croix Rouge

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge.
Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge.   .

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59 

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English : Vide Greniers de la Croix Rouge

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L’événement Vide Greniers de la Croix Rouge Villeréal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides

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