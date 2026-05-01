Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal
Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal samedi 9 mai 2026.
Villeréal
Vide Greniers de la Croix Rouge
Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge.
Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge. .
Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59
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English : Vide Greniers de la Croix Rouge
Large selection of clothes, accessories, books etc. for the benefit of the Red Cross.
L’événement Vide Greniers de la Croix Rouge Villeréal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides
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