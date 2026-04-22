Informations pratiques

Caen

Vide-greniers de la rue Caponière

Rue Caponière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez dénicher des trésors lors du célèbre vide-grenier de la rue Caponière ! Plus de 200 exposants sont prévus, ainsi que des animations et de la restauration sur place.

Venez dénicher des trésors lors du célèbre vide-grenier de la rue Caponière ! Plus de 200 exposants sont prévus, ainsi que des animations et de la restauration sur place.

Ouverture à 6h30 pour les exposants.

Réservation obligatoire pour les exposants

– A partir du 1er septembre pour les riverains de la rue Caponière uniquement (pensez à prendre votre justificatif de domicile !)

– A partir du 2 septembre pour les non-riverains.

Inscriptions de 8h à 13h chez Fleur du désert.

Tarif 4.50 euros, tarif unique. .

Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie capvillage14000@gmail.com

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English : Vide-greniers de la rue Caponière

Come and unearth some treasures at the famous street market on Rue Caponière! Over 200 stallholders are expected, along with entertainment and food and drink on site.

L’événement Vide-greniers de la rue Caponière Caen a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Caen la Mer