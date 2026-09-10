Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Vide-greniers de l’APE du Vigan

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L'Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan vous invite à son vide-greniers annuel

L'Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan vous invite à son vide-greniers annuel. Venez chiner des petits trésors !

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Espace Jean Carmet Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 33 84 60 05 apelevigan@gmail.com

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English :

L’Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan invites you to its annual garage sale

L’événement Vide-greniers de l’APE du Vigan Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon