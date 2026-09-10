Vide-greniers de l’APE du Vigan Le Vigan-en-Quercy
dimanche 4 octobre 2026 · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Vide-greniers de l’APE du Vigan
Espace Jean Carmet Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L'Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan vous invite à son vide-greniers annuel
L'Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan vous invite à son vide-greniers annuel. Venez chiner des petits trésors !
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Espace Jean Carmet Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 33 84 60 05 apelevigan@gmail.com
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English :
L’Association des Parents d'Élèves des écoles du Vigan invites you to its annual garage sale
L’événement Vide-greniers de l’APE du Vigan Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon
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