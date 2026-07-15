Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Vide-Greniers du Vigan en Quercy

Le bourg Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L'Association Partage, Sourire et Amitié vous invite à venir chiner autour de l'Abbatiale et à dénicher de jolis petits trésors..

L'Association Partage, Sourire et Amitié vous invite à venir chiner autour de l'Abbatiale et à dénicher de jolis petits trésors… Une belle occasion de flâner entre les étals, en famille ou entre amis.

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Le bourg Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 40 51 01 79

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English :

The Partage, Sourire et Amitié Association invites you to come browse the flea market around the Abbey Church and discover some lovely little treasures…

L’événement Vide-Greniers du Vigan en Quercy Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gourdon