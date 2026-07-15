Vide-Greniers du Vigan en Quercy Le Vigan-en-Quercy
dimanche 19 juillet 2026 · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Vide-Greniers du Vigan en Quercy
Le bourg Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L'Association Partage, Sourire et Amitié vous invite à venir chiner autour de l'Abbatiale et à dénicher de jolis petits trésors..
L'Association Partage, Sourire et Amitié vous invite à venir chiner autour de l'Abbatiale et à dénicher de jolis petits trésors… Une belle occasion de flâner entre les étals, en famille ou entre amis.
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Le bourg Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 40 51 01 79
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English :
The Partage, Sourire et Amitié Association invites you to come browse the flea market around the Abbey Church and discover some lovely little treasures…
L’événement Vide-Greniers du Vigan en Quercy Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Gourdon
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