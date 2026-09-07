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Vide-greniers, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Saint-Martin-de-Valgalgues

Vide-greniers, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Esplanade Charles de Gaulle
Adresse
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard

Vide-greniers Dimanche 13 septembre, 07h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisé par l’association “Au pré de chez nous”. Vide-greniers

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