Vide-greniers, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Vide-greniers Dimanche 13 septembre, 07h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Organisé par l’association “Au pré de chez nous”. Vide-greniers