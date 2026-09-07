AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Vide-greniers, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues
dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Vide-greniers Dimanche 13 septembre, 07h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisé par l’association “Au pré de chez nous”. Vide-greniers
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