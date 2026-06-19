Vide-greniers et Kermesse Saint-Maixent-l’École
Vide-greniers et Kermesse Saint-Maixent-l’École samedi 27 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Vide-greniers et Kermesse
Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Vous voulez vendre ? N’hésitez pas à vous inscrire. Vous voulez acheter ? N’hésitez pas à nous rendre visite ! De nombreuses activités pour divertir vos enfants seront possibles, et le stand pompiers vous permettra de discuter avec eux, découvrir leur métier… .
Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 81 67
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English : Vide-greniers et Kermesse
L’événement Vide-greniers et Kermesse Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Haut Val De Sèvre
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