Saint-Maixent-l’École

Vide-greniers et Kermesse

Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Vous voulez vendre ? N’hésitez pas à vous inscrire. Vous voulez acheter ? N’hésitez pas à nous rendre visite ! De nombreuses activités pour divertir vos enfants seront possibles, et le stand pompiers vous permettra de discuter avec eux, découvrir leur métier… .

Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 81 67

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English : Vide-greniers et Kermesse

L’événement Vide-greniers et Kermesse Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Haut Val De Sèvre