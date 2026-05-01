Séreilhac

Vide-greniers et vide-jardins marché printanier

Site de Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires lors du vide-greniers et vide-jardins organisé dans le cadre de la deuxième édition du Marché printanier.

Ce marché débutera d’ailleurs dès le samedi et tout plein d’animations auront lieu au cours de ce week-end !

Alors, n’hésitez pas, que vous soyez futurs exposants ou futurs visiteurs, un agréable moment vous attend sur le site de Maison Neuve !

Placements dans l’ordre d’arrivée des exposants. .

Site de Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 86 38 50 aldumoulin24@gmail.com

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English : Vide-greniers et vide-jardins marché printanier

L’événement Vide-greniers et vide-jardins marché printanier Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne