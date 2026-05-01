Vide-greniers et vide-jardins marché printanier Séreilhac
Vide-greniers et vide-jardins marché printanier Séreilhac dimanche 17 mai 2026.
Séreilhac
Vide-greniers et vide-jardins marché printanier
Site de Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires lors du vide-greniers et vide-jardins organisé dans le cadre de la deuxième édition du Marché printanier.
Ce marché débutera d’ailleurs dès le samedi et tout plein d’animations auront lieu au cours de ce week-end !
Alors, n’hésitez pas, que vous soyez futurs exposants ou futurs visiteurs, un agréable moment vous attend sur le site de Maison Neuve !
Placements dans l’ordre d’arrivée des exposants. .
Site de Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 86 38 50 aldumoulin24@gmail.com
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English : Vide-greniers et vide-jardins marché printanier
L’événement Vide-greniers et vide-jardins marché printanier Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne
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