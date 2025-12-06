Vide-greniers Salle Polyvalente Lauzun
Vide-greniers Salle Polyvalente Lauzun dimanche 6 décembre 2026.
Vide-greniers
Salle Polyvalente 331 chemin de la tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
À l’occasion du vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes, venez dénicher la/les bonnes affaires !
À l’occasion du vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes, venez dénicher la/les bonnes affaires ! .
Salle Polyvalente 331 chemin de la tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com
English : Vide-greniers
Come and find the best bargains at the garage sale organized by the Comité des Fêtes!
L’événement Vide-greniers Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun