Aix-en-Provence

Vide-greniers Places comtales

Dimanche 24 mai 2026 de 8h30 à 18h. Places comtales Rue Thiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Ville d’Aix-en-Provence organise un grand vide-greniers au niveau des places Comtales et de la rue Thiers (report au dimanche 31 mai en cas d’intempéries).

Le public pourra y venir pour chiner, déambuler en famille, entre amis, pour troquer, trouver des objets tels que jouets, vêtements, livres, petite brocante, mais aussi pour profiter de ce moment d’échange convivial qui attire chaque année un public très nombreux. .

Places comtales Rue Thiers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

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English :

The town of Aix-en-Provence is organizing a large-scale garage sale in the Place Comtales and Rue Thiers (postponed to Sunday May 31 in case of bad weather).

L’événement Vide-greniers Places comtales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence