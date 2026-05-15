Vide greniers Ecole Saint Joseph Saint-Pal-de-Mons
Vide greniers Ecole Saint Joseph Saint-Pal-de-Mons dimanche 7 juin 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Vide greniers
Ecole Saint Joseph 1 chemin de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’APEL de l’école Saint-Joseph organise un vide grenier à l’école dimanche 7 juin à partir de 7h.
Restauration et buvette sur place
Inscription possible jusqu’au 31 mai
Inscription et renseignement apel-st-joseph43@outlook.fr ou 06 34 01 40 37
.
Ecole Saint Joseph 1 chemin de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
The APEL of Saint-Joseph school is organizing a garage sale at the school on Sunday June 7, starting at 7am.
Catering and refreshments on site
Registration open until May 31
Registration and information: apel-st-joseph43@outlook.fr or 06 34 01 40 37
L’événement Vide greniers Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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