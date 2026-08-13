Videomapping Dans les mains de Séraphine au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis

Informations pratiques

Senlis

Videomapping Dans les mains de Séraphine au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2027-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-10-31

À partir de la mi-octobre, la vingtaine d’œuvres de Séraphine Louis conservées au musée d’Art et d’Archéologie quittera temporairement Senlis pour rejoindre le Centre Pompidou-Metz. L’art de Séraphine Louis continuera néanmoins d’habiter les salles du musée d’Art et d’Archéologie.

À partir de la mi-octobre, la vingtaine d’œuvres de Séraphine Louis conservées au musée d’Art et d’Archéologie quittera temporairement Senlis pour rejoindre le Centre Pompidou-Metz, qui consacrera à l’artiste une grande rétrospective intitulée Séraphine Louis. De Senlis et sans rivale (31.10.2026 > 12.04.2027). Cette exposition que nous vous conseillons d’aller voir ! réunira pour la première fois 80 œuvres provenant des principales collections publiques et privées, confirmant la place incontournable de Séraphine Louis dans l’histoire de l’art.

L’art de Séraphine Louis continuera néanmoins d’habiter les salles du musée d’Art et d’Archéologie, grâce à la présentation du videomapping Dans les mains de Séraphine . Cette expérience immersive (sans supplément sur le billet d’entrée) est une manière originale de (re)découvrir l’artiste, avant son retour en mai 2027. .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

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English :

%C0 Starting in mid-October, the twenty or so works by Séraphine Louis held at the Museum of Art and Archaeology will temporarily leave Senlis to be displayed at the Centre Pompidou-Metz. Séraphine Louis’s art will, however, continue to be on display in the galleries of the Museum of Art and Archaeology.

L’événement Videomapping Dans les mains de Séraphine au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-08-13 par Chantilly-Senlis Tourisme