Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Salle du patrimoine · Vienne
Informations pratiques
Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Partez avec Caïus, apprentis tailleurs, à la recherche des pierres de remploi Gallo Romaine disséminées dans Vienne.
Les enfants trouvent les pierres, les adultes chassent des lettres qui mènent au lieu mystère.
Dernier départ le matin à 11h et 16h l’après-midi
Salle du patrimoine 1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ Centre d’Interpretation de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.
Partez avec Caïus, apprentis tailleurs, à la recherche des pierres de remploi Gallo Romaine disséminées dans Vienne.
Service Animation du patrimoine
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