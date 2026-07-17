Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial, Salle du patrimoine, Vienne

Informations pratiques

Viennae Lapides – Rallye patrimoine familial 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez avec Caïus, apprentis tailleurs, à la recherche des pierres de remploi Gallo Romaine disséminées dans Vienne.

Les enfants trouvent les pierres, les adultes chassent des lettres qui mènent au lieu mystère.

Dernier départ le matin à 11h et 16h l’après-midi

Salle du patrimoine 1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ Centre d’Interpretation de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.

Partez avec Caïus, apprentis tailleurs, à la recherche des pierres de remploi Gallo Romaine disséminées dans Vienne.

Service Animation du patrimoine