Viens courir avec le Team Orange Running ! Quai des célestins – métro Sully-Morland Paris

Informations pratiques

S’inscrire à une session !

Deux sessions hebdomadaires sont proposées :

– Mardi à partir de 18h45 (départ à 19h et fin à 20h)

– Jeudi à partir de 12h15 (départ à 12h30 et fin à 13h30)

Comme l’an dernier, les courses du mardi seront proposées exclusivement aux sportives féminines un mardi sur deux soit : Mardi 14 juillet, 28 juillet, 11 août et 25 août !

Pour coureurs débutants et confirmés.

Les participants sont invités à venir en tenue de sport : il n’y pas de vestiaire disponible sur place.

Les sessions sont mises en lignes environ 2 semaines à l’avance.

Le Team Orange Running propose des sessions running encadrées par des coachs diplômés tout au long de l’été sur les quais de Seine.

Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Quai des célestins – métro Sully-Morland Quai des Célestins 75004 Paris



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