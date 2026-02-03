Viens voir on joue Différents mais ensemble Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Viens voir on joue Différents mais ensemble Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence mercredi 11 mars 2026.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-03-11
Venez découvrir, en famille, des jeux de société de sensibilisation à la différence et des ateliers de découvertes du braille.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
Come and discover, with the whole family, board games to raise awareness of differences and Braille discovery workshops.
