Viens voir on joue Différents mais ensemble Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Viens voir on joue Différents mais ensemble

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Venez découvrir, en famille, des jeux de société de sensibilisation à la différence et des ateliers de découvertes du braille.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover, with the whole family, board games to raise awareness of differences and Braille discovery workshops.

