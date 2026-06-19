Vignobles en Scène Champagne Authentique L’expérience en petit groupe Aÿ-Champagne

Informations pratiques

Aÿ-Champagne

Vignobles en Scène Champagne Authentique L’expérience en petit groupe

Autour d’Epernay Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:30:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Embarquez pour une immersion authentique au cœur des plus beaux paysages de Champagne. Une parenthèse conviviale et raffinée pour vivre l’essentiel de la Champagne, suivie d’un lacher de ballons.Tout public

Embarquez pour une immersion authentique au cœur des plus beaux paysages de Champagne. En petit groupe, laissez-vous guider de la prestigieuse Côte des Blancs Grand Cru aux Coteaux historiques de Champagne, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec une halte dans le mythique village d’Hautvillers, berceau de Dom Pierre Pérignon. Depuis un panorama exceptionnel au cœur des vignes jusqu’à la visite complète d’un domaine familial indépendant, découvrez les secrets d’élaboration du Champagne, du pressoir à la cave. Cette expérience se prolonge par une dégustation commentée de trois Champagnes Grand Cru/Premier Cru ainsi que des trois spiritueux emblématiques de la Champagne, rares et confidentiels. Une parenthèse conviviale et raffinée pour vivre l’essentiel de la Champagne à travers ses paysages, son histoire et le savoir-faire de ses vignerons.

Dans le cadre de Vignobles en Scène, un lâcher de ballon est prévu au point de vue d’Hautvillers selon la météo.

Départs à 9h30 et 14h00. .

Autour d’Epernay Aÿ-Champagne 51150 Marne Grand Est

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English : Vignobles en Scène Champagne Authentique L’expérience en petit groupe

Embark on an authentic journey into the heart of Champagne’s most beautiful landscapes. A warm and refined getaway to experience the essence of Champagne, followed by a hot-air balloon release.

L’événement Vignobles en Scène Champagne Authentique L’expérience en petit groupe Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne