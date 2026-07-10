Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François

Informations pratiques

Vitry-le-François

Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin

Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez découvrir les créations de Polymette et laissez Stéphanie vous révéler les secrets de fabrication de ses bijoux uniques, réversibles en pâte polymère boucles d’oreilles, pendentifs, broches…Tout public

Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pate polymère.• Stéphanie BOIVIN POLYMETTE Bijoux en pâte polymère. À travers POLYMETTE, Stéphanie Boivin imagine et confectionne des bijoux artisanaux en pièces uniques boucles d’oreilles, pendentifs, bagues, broches et bracelets. Chaque création est réalisée avec soin et passion afin d’offrir un bijou original et exclusif. Sa particularité réside dans ses modèles réversibles les boucles d’oreilles et pendentifs présentent deux faces distinctes, permettant de porter un même bijou de deux façons différentes. .

Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30

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English : Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin

Come discover Polymette’s creations and let Stéphanie reveal the secrets behind her unique, reversible polymer clay jewelry: earrings, pendants, brooches…

L’événement Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne