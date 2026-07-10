Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François
vendredi 16 octobre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin
Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 17:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez découvrir les créations de Polymette et laissez Stéphanie vous révéler les secrets de fabrication de ses bijoux uniques, réversibles en pâte polymère boucles d’oreilles, pendentifs, broches…Tout public
Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pate polymère.• Stéphanie BOIVIN POLYMETTE Bijoux en pâte polymère. À travers POLYMETTE, Stéphanie Boivin imagine et confectionne des bijoux artisanaux en pièces uniques boucles d’oreilles, pendentifs, bagues, broches et bracelets. Chaque création est réalisée avec soin et passion afin d’offrir un bijou original et exclusif. Sa particularité réside dans ses modèles réversibles les boucles d’oreilles et pendentifs présentent deux faces distinctes, permettant de porter un même bijou de deux façons différentes. .
Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30
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English : Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin
Come discover Polymette’s creations and let Stéphanie reveal the secrets behind her unique, reversible polymer clay jewelry: earrings, pendants, brooches…
L’événement Vignobles en Scène Découvrez les secrets de fabrication artisanale des bijoux en pâte polymère avec Stéphanie Boivin Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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