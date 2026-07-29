Informations pratiques

Sancerre

[Vignobles en scène!]: Dégustation œno-olfactive avec Vins & Parfum x V.U.E. sur vignes

6 Rue Porte César Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez une dégustation œno-olfactive immersive où cinq cuvées du Château de Sancerre dialoguent avec des matières premières et des créations parfumées, guidées par des experts du vin et de l’olfaction.

Vignobles en Scène National Collection Les Immersives

(Sur réservation)

Faites l’expérience d’une dégustation œno-olfactive animée par Raphaël Guillou, fondateur de la vinothèque éco-responsable VUE sur Vignes à Sancerre, et Clara Muller, historienne de l’art spécialiste de l’olfaction.

Ils vous inviteront à explorer les points communs entre l’histoire du vin et du parfum, à pénétrer les secrets de votre nez et à parcourir la palette multi-facettée du parfumeur en même temps que la gamme aromatique des vins Château de Sancerre à travers cinq cuvées, chacune associée à une matière première et à un parfum

Vignobles en Scène National dans la collection Les Immersives

Réservation obligatoire .

6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 lthion@chateaudesancerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in an immersive experience at the heart of Château de Sancerre and discover our wines through your senses? hearing, touching, smelling, tasting and seeing.

You’ll be immersed in the unique atmosphere of our estate through a unique sensory journey.

L’événement [Vignobles en scène!]: Dégustation œno-olfactive avec Vins & Parfum x V.U.E. sur vignes Sancerre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois