Vignobles en Scène Dessinez à l’encre de Chine avec Xavier Berche Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François

Informations pratiques

Vitry-le-François

Vignobles en Scène Dessinez à l’encre de Chine avec Xavier Berche

Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Venez vivre une expérience unique en vous mettant dans la peau d’un artisan et réalisez votre propre œuvre, à la plume et à l’encre de Chine, guidé par XB Création.Tout public

Le temps d’un atelier, laissez parler votre créativité en vous glissant dans la peau d’un artisan et repartez avec votre propre création.

• Xavier BERCHE XB Création Créations et Dessins à l’encre de Chine.

Passionné de dessin depuis toujours, Xavier Berche a choisi, en 2019, de donner une nouvelle orientation à sa carrière en créant son entreprise, XB Création. Il réalise toutes ses œuvres à la plume et à l’encre de Chine. Sa signature artistique réside dans l’intégration d’une image soigneusement découpée puis collée au cœur de ses dessins, créant ainsi des compositions originales et singulières. .

Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est tourismevitry@lacduder.com

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English : Vignobles en Scène Dessinez à l’encre de Chine avec Xavier Berche

Come enjoy a unique experience by stepping into the shoes of an artisan and creating your own artwork—using a pen and India ink—under the guidance of XB Création.

L’événement Vignobles en Scène Dessinez à l’encre de Chine avec Xavier Berche Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne