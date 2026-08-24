Vignobles en Scène Devenez artisan verrier avec Hélène Racapé Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François

Informations pratiques

Vitry-le-François

Vignobles en Scène Devenez artisan verrier avec Hélène Racapé

Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Venez vivre une expérience unique en vous mettant dans la peau d’un artisan et réalisez votre propre œuvre, autour du verre fusing, thermoformage et perles au chalumeau avec Vitry Verre.Tout public

Le temps d’un atelier, laissez parler votre créativité en vous glissant dans la peau d’un artisan et repartez avec votre propre création.

• Hélène RACAPÉ Vitry Verre Travail du verre à chaud fusing, thermoformage et perles au chalumeau.

Verrier fondeur depuis plus de quinze ans, Hélène maîtrise différentes techniques de mise en forme du verre à chaud. Son savoir-faire s’étend du filage et du soufflage au chalumeau au fusing et au thermoformage, lui permettant de créer des pièces originales alliant précision technique et créativité. .

Bureau d’Information Touristique 8 Esplanade de Strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 45 30

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English : Vignobles en Scène Devenez artisan verrier avec Hélène Racapé

Come enjoy a unique experience by stepping into the shoes of an artisan and creating your own glass artwork—including fusing, thermoforming, and flame-formed beads—with Vitry Verre.

L’événement Vignobles en Scène Devenez artisan verrier avec Hélène Racapé Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne