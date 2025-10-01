Informations pratiques

Angers

Vignobles en Scène en Anjou-Saumur

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel des vignobles de France, 3 jours d’animations et d’expériences inédites, les 16, 17 et 18 octobre 2026

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes proposeront un programme pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Pour cette édition 2026, le vignobles d’Anjou-Saumur propose une programmation exceptionnelle autour des 3 thématiques, gustatives, immersives et créatives ateliers culinaires, jeu de piste et escape game viticole, découvertes de lieux inédits autour du vin, randonnées gourmandes, rencontres vigneronnes…réservez vite, les places sont limitées ! .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Vignobles en Scène is the major annual event showcasing France’s vineyards—three days of activities and unique experiences—on October 16, 17, and 18, 2026

L’événement Vignobles en Scène en Anjou-Saumur Angers a été mis à jour le 2026-07-10 par Anjou tourisme & attractivité