Vignobles en Scène en pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
vendredi 16 octobre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Vignobles en Scène en pays d’Aix-en-Provence
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Du vendredi 16 octobre au dimanche 18 octobre, découvrez l’univers du vin sous toutes ses facettes et vivez le vignoble autrement !
Devenu l’événement œnotouristique phare de l’automne de notre destination Vignobles et Découvertes , nos partenaires proposent des expériences uniques et pour tous, que vous soyez entre amis, en famille ou en solo, sportifs ou contemplatifs, épicuriens ou en quête de découverte et de curiosités.
Cet événement promet d’être une célébration de saveurs et d’émotions, tout en mettant en avant le savoir-faire et les traditions viticoles de notre terroir.
N’hésitez pas à vous laisser tenter par cette invitation à explorer le patrimoine viticole d’Aix-en-Provence. Cela pourrait être une expérience inoubliable ! .
Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
From Friday, October 16, through Sunday, October 18, discover the world of wine in all its facets and experience the vineyard in a whole new way!
L’événement Vignobles en Scène en pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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