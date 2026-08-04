Informations pratiques

Sancerre

[Vignobles en scène ] Entre histoire, vin et terroir l’expérience Joseph Mellot

11 rue Fangeuse Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez la cave historique du XII siècle du domaine Joseph Mellot, ses wineglobes, amphores et fûts de chêne lors d’une visite guidée. L’expérience se poursuit par une dégustation des vins du domaine accompagnés de Crottins de Chavignol, dans le cadre de Vignobles en Scène Les Gustatives.

Visite guidée de notre cave historique du XIIème siècle, wineglobes, amphores, cave des fûts de chêne, suivie d’une dégustation de vins du domaine Joseph Mellot accompagnée de crottins de Chavignol.

Catégorie Les Gustatives du weekend Vignobles en Scène !

Réservation obligatoire .

11 rue Fangeuse Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 00 90 lavigneetlevin@josephmellot.com

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English :

Discover the historic 12th-century cellar at the Joseph Mellot estate, with its wine globes, amphorae, and oak barrels, during a guided tour. The experience continues with a tasting of the estate’s wines paired with Crottins de Chavignol, as part of the “Vignobles en Scène Les Gustatives” event.

L’événement [Vignobles en scène ] Entre histoire, vin et terroir l’expérience Joseph Mellot Sancerre a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois