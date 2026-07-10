Vignobles en Scène Initiez-vous à la broderie d’art avec Stéphanie Bena Bureau d’Information Touristique Vitry-le-François
vendredi 16 octobre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Vignobles en Scène Initiez-vous à la broderie d’art avec Stéphanie Bena
Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François Marne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Venez vivre une expérience unique en vous mettant dans la peau d’un artisan et réalisez votre œuvre de broderie perlée traditionnelle sur métier à broder entièrement à la main, avec l’Atelier Waksu.Tout public
Le temps d’un atelier, laissez parler votre créativité en vous glissant dans la peau d’un artisan et repartez avec votre propre création.
• Stéphanie BENA Atelier WAKSU Broderie d’Art, spécialisé en broderie perlée.
À la suite d’une reconversion professionnelle, Stéphanie Bena se forme aux techniques de la broderie d’art avant de fonder l’Atelier WAKSU en 2019. Elle met en œuvre un savoir-faire traditionnel en réalisant ses créations à l’aiguille et au crochet de Lunéville, sur métier à broder et entièrement à la main, sans recours à la machine. .
Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de strasbourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est tourismevitry@lacduder.com
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English : Vignobles en Scène Initiez-vous à la broderie d’art avec Stéphanie Bena
Come enjoy a unique experience by stepping into the shoes of an artisan and creating your own traditional beaded embroidery piece on an embroidery loom—entirely by hand—with Atelier Waksu.
L’événement Vignobles en Scène Initiez-vous à la broderie d’art avec Stéphanie Bena Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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