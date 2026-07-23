Vignobles en Scène Sacrément Champagne, les secrets de la Collégiale et panorama pétillant sur les Coteaux Vitryats Vitry-le-François
samedi 17 octobre 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Vignobles en Scène Sacrément Champagne, les secrets de la Collégiale et panorama pétillant sur les Coteaux Vitryats
Colégiale Notre Dame de l’Assomption, Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 15:45:00
Date(s) :
2026-10-17
Partez à la découverte des trésors cachés de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption en gravissant sa Tour Sud. Panorama exceptionnel et flute de champagne pour un moment waouh garanti !Tout public
Partez à la découverte des trésors cachés de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption en gravissant sa Tour Sud. Accompagnés de notre guide, plongez dans l’histoire et les secrets de ce monument emblématique avant d’accéder à un point de vue exceptionnel sur le vignoble des Coteaux Vitryats. Cette visite se conclura par une dégustation d’une flûte de champagne issue du terroir local, pour un moment alliant patrimoine et art de vivre. .
Colégiale Notre Dame de l’Assomption, Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est tourismevitry@lacduder.com
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English : Vignobles en Scène Sacrément Champagne, les secrets de la Collégiale et panorama pétillant sur les Coteaux Vitryats
Set out to discover the hidden treasures of the Notre-Dame-de-l’Assomption Collegiate Church by climbing its South Tower. An exceptional panoramic view and a glass of champagne guarantee a truly amazing experience!
L’événement Vignobles en Scène Sacrément Champagne, les secrets de la Collégiale et panorama pétillant sur les Coteaux Vitryats Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne
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