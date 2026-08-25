Informations pratiques

Chinon

Vignobles en Scène ! Vin et Forteresse

2 Rue du Château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Tout en parcourant la Forteresse royale de Chinon, découvrez l’histoire du vin au Moyen-Âge.

La visite se termine par un accès privilégié aux combles des Logis royaux. Vous profiterez d’une dégustation d’hypocras dans de magnifiques reproductions de verres médiévaux.

A l’occasion du week-end Vignobles en Scène !

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 11h

Tout en parcourant la Forteresse royale de Chinon, découvrez l’histoire du vin au Moyen-Âge.

La visite se termine par un accès privilégié aux combles des Logis royaux. Vous profiterez d’une dégustation d’hypocras dans de magnifiques reproductions de verres médiévaux.

La visite n’est pas destinée aux enfants. 15 .

2 Rue du Château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

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English :

The landscapes surrounding the fortress are marked by the presence of vines. This seems to have been linked to the monument since time immemorial. What wines were consumed in the Middle Ages, and on what occasions? What place did wine have at the table of kings?

L’événement Vignobles en Scène ! Vin et Forteresse Chinon a été mis à jour le 2026-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme