VIII édition du village latino-américain, Placette de Munich, Bordeaux

VIII édition du village latino-américain 24 – 31 mai Placette de Munich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00

Par : Latino Mex Bordeaux

Un voyage au cœur de la culture latino-américaine à travers sa gastronomie, sa musique et son artisanat. Vous pourrez découvrir une grande diversité d’exposants, d’animations et d’activités pour tout public, ainsi que de nombreuses représentations artistiques et folkloriques.

Entre concerts, danses traditionnelles et ambiance festive, cet événement vous promet une immersion unique et conviviale !

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un voyage au cœur de la culture latino-américaine à travers sa gastronomie, sa musique et son artisanat. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes