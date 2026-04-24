VIII édition du village latino-américain, Placette de Munich, Bordeaux
VIII édition du village latino-américain, Placette de Munich, Bordeaux dimanche 24 mai 2026.
VIII édition du village latino-américain 24 – 31 mai Placette de Munich Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00
Par : Latino Mex Bordeaux
Un voyage au cœur de la culture latino-américaine à travers sa gastronomie, sa musique et son artisanat. Vous pourrez découvrir une grande diversité d’exposants, d’animations et d’activités pour tout public, ainsi que de nombreuses représentations artistiques et folkloriques.
Entre concerts, danses traditionnelles et ambiance festive, cet événement vous promet une immersion unique et conviviale !
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un voyage au cœur de la culture latino-américaine à travers sa gastronomie, sa musique et son artisanat. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
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