Village d’animation : Jouons autour du Varan, Parvis du Théâtre, Calais

Informations pratiques

Village d’animation : Jouons autour du Varan 19 et 20 septembre Parvis du Théâtre Pas-de-Calais

Gratuité sur toutes les activités proposées. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Espace de rencontre et d’échanges autour du théâtre urbain comprenant des jeux ludiques autour de l’univers des machines, de la scénographie et de la manière dont ils viennent s’intégrer dans l’espace urbain : jeux de société, pratique artistique…

Compagnie du Dragon

Parvis du Théâtre Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Espace de rencontre et d’échanges autour du théâtre urbain comprenant des jeux ludiques autour de l’univers des machines, de la scénographie et de la manière dont ils viennent s’intégrer dans urbain …