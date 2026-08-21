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AGENDA · Calais

Village d’animation : Jouons autour du Varan, Parvis du Théâtre, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Parvis du Théâtre · Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis du Théâtre
Adresse
Place Albert 1er, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuité sur toutes les activités proposées. Accès libre.

Village d’animation : Jouons autour du Varan 19 et 20 septembre Parvis du Théâtre Pas-de-Calais

Gratuité sur toutes les activités proposées. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Espace de rencontre et d’échanges autour du théâtre urbain comprenant des jeux ludiques autour de l’univers des machines, de la scénographie et de la manière dont ils viennent s’intégrer dans l’espace urbain : jeux de société, pratique artistique…
Compagnie du Dragon

Parvis du Théâtre Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Espace de rencontre et d’échanges autour du théâtre urbain comprenant des jeux ludiques autour de l’univers des machines, de la scénographie et de la manière dont ils viennent s’intégrer dans urbain …

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