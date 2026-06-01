Village de l’archéologie – Bordeaux – Sur les traces des premiers hommes, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux
Village de l’archéologie – Bordeaux – Sur les traces des premiers hommes, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.
Village de l’archéologie – Bordeaux – Sur les traces des premiers hommes Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.
Laboratoire Archéosciences – UBM – Atelier en continu
Comment la technique de la luminescence permet-elle de dater et d’étudier les traces des premiers hommes anatomiquement modernes ?
Avec Chantal Tribolo, directrice de recherche au CNRS, Archéosciences Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne.
Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo / Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne
Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.
©Université Bordeaux Montaigne
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