Village de l’archéologie – Bordeaux, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux
Village de l’archéologie – Bordeaux, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.
Village de l’archéologie – Bordeaux Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux se déroulera pour cette nouvelle édition, dans les jardins de la plus vieille église de Bordeaux, la basilique Saint-Seurin.
De nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie, rencontrer des métiers et des scientifiques.
Venez nombreux en famille !!
Organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne.
Partenaires scientifiques et culturels : le musée d’Aquitaine, les laboratoires Ausonius et Archéosciences, Bordeaux patrimoine mondial, l’association Basilica, le service archéologie de Bordeaux Métropole
Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux se déroulera pour cette nouvelle édition, dans les jardins de la plus vieille église de Bordeaux, la basilique Saint-Seurin.
©Cap Sciences
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