Village de l’archéologie – Bordeaux, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux se déroulera pour cette nouvelle édition, dans les jardins de la plus vieille église de Bordeaux, la basilique Saint-Seurin.

De nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie, rencontrer des métiers et des scientifiques.

Venez nombreux en famille !!

Organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne.

Partenaires scientifiques et culturels : le musée d’Aquitaine, les laboratoires Ausonius et Archéosciences, Bordeaux patrimoine mondial, l’association Basilica, le service archéologie de Bordeaux Métropole

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux se déroulera pour cette nouvelle édition, dans les jardins de la plus vieille église de Bordeaux, la basilique Saint-Seurin.

©Cap Sciences