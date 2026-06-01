Village de l’archéologie – Bordeaux – Vous avez dit instrumentum?, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Vous avez dit instrumentum? Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) Rencontres et ateliers : Découvrez une discipline qui étudie les petits objets du quotidien, et discuter avec Romain Icard, spécialiste de la discpline à l’Inrap.

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Inrap