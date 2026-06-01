Village de l’archéologie de Le Palais (Belle-Ile-en-Mer), Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais

Village de l’archéologie de Le Palais (Belle-Ile-en-Mer) 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Durant tout le week-end, un village de l’archéologie prendra place au niveau de l’ancienne chapelle Saint-Sébastien au Palais. Venez rencontrer des archéologues et découvrir les différents domaines de l’archéologie préventive à travers des ateliers et des expositions pour petits et grands. Vous pourrez également retrouver des stands d’artisans locaux.

Au programme du village : atelier Archéomaquette, atelier découverte de l’anthropologie, atelier céramologie, exposition sur l’archéologie du bâti, exposition sur les diagnostics de ces dernières années au Palais…

Un événement organisé par l’Inrap, le Service Régional de l’archéologie (DRAC Bretagne) et la mairie de Le Palais.

Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle 45 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

Durant tout le week-end, un village de l’archéologie prendra place au niveau de l’ancienne chapelle Saint-Sébastien au Palais. Venez rencontrer des archéologues et découvrir les différents domaines à…

©Inrap