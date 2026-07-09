Village des mobilités | Caen ça bouge Caen

Informations pratiques

Caen

Village des mobilités | Caen ça bouge

Quai Gaston Lamy Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Caen ça bouge le Village des mobilités, le spot idéal pour toute la famille !

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival des mobilités durables s’installe au Quai Gaston Lamy à Caen !

Véritable cœur battant de l’événement, le Village des mobilités • Twisto est un espace 100 % gratuit, festif et convivial

Caen ça bouge le Village des mobilités, le spot idéal pour toute la famille !

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival des mobilités durables s’installe au Quai Gaston Lamy à Caen !

Véritable cœur battant de l’événement, le Village des mobilités • Twisto est un espace 100 % gratuit, festif et convivial, où tout se passe tout au long du week-end.

Les activités pour les enfants, mais pas que

• Le parcours ninja pour tester son équilibre et faire le plein de sensations !

• Les courses de draisiennes des défis déjantés et ludiques pour les p’tits pilotes.

• Initiations au cirque pour révéler les talents d’acrobate des plus jeunes.

• Course d’orientation un jeu de piste ludique pour explorer le village en s’amusant.

• Cours de body punch pour se défouler en musique et faire le plein d’énergie !

Pour se détendre, fêter et s’informer

• Le photobooth repartiez avec un souvenir photo décalé de votre journée.

• Foodtrucks & buvette de quoi vous régaler et faire une pause gourmande.

• Pratique & conseils atelier de réparation de vélo et stands sur les mobilités douces.

• Ambiance de fête concerts live et animations non-stop !

Un lieu de rassemblement incontournable pour jouer, manger, s’informer et faire la fête ensemble !

Infos & programme complet www.caencabouge.fr .

Quai Gaston Lamy Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@caencabouge.fr

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English : Village des mobilités | Caen ça bouge

Caen is buzzing: the Mobility Village the perfect spot for the whole family!

From 2 to 4 October 2026, the sustainable transport festival will be taking place at Quai Gaston Lamy in Caen!

The very heart of the event, the Mobility Village • Twisto is a 100 per cent free, festive and friendly space

L’événement Village des mobilités | Caen ça bouge Caen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Caen la Mer