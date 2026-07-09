UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Caen

Village des mobilités | Caen ça bouge Caen

vendredi 2 octobre 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Quai Gaston Lamy
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Village des mobilités | Caen ça bouge

Quai Gaston Lamy Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

Caen ça bouge le Village des mobilités, le spot idéal pour toute la famille !
Du 2 au 4 octobre 2026, le festival des mobilités durables s’installe au Quai Gaston Lamy à Caen !
Véritable cœur battant de l’événement, le Village des mobilités • Twisto est un espace 100 % gratuit, festif et convivial
Caen ça bouge le Village des mobilités, le spot idéal pour toute la famille !
Du 2 au 4 octobre 2026, le festival des mobilités durables s’installe au Quai Gaston Lamy à Caen !
Véritable cœur battant de l’événement, le Village des mobilités • Twisto est un espace 100 % gratuit, festif et convivial, où tout se passe tout au long du week-end.
Les activités pour les enfants, mais pas que
• Le parcours ninja pour tester son équilibre et faire le plein de sensations !
• Les courses de draisiennes des défis déjantés et ludiques pour les p’tits pilotes.
• Initiations au cirque pour révéler les talents d’acrobate des plus jeunes.
• Course d’orientation un jeu de piste ludique pour explorer le village en s’amusant.
• Cours de body punch pour se défouler en musique et faire le plein d’énergie !

Pour se détendre, fêter et s’informer
• Le photobooth repartiez avec un souvenir photo décalé de votre journée.
• Foodtrucks & buvette de quoi vous régaler et faire une pause gourmande.
• Pratique & conseils atelier de réparation de vélo et stands sur les mobilités douces.
• Ambiance de fête concerts live et animations non-stop !
Un lieu de rassemblement incontournable pour jouer, manger, s’informer et faire la fête ensemble !
Infos & programme complet www.caencabouge.fr   .

Quai Gaston Lamy Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 53 94 17  contact@caencabouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Village des mobilités | Caen ça bouge

Caen is buzzing: the Mobility Village the perfect spot for the whole family!
From 2 to 4 October 2026, the sustainable transport festival will be taking place at Quai Gaston Lamy in Caen!
The very heart of the event, the Mobility Village • Twisto is a 100 per cent free, festive and friendly space

L’événement Village des mobilités | Caen ça bouge Caen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Caen (Calvados)