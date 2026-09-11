Village Inclusif : découvrir l’inclusion autrement Mairie du 20e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, Le Relais Atypique vous invite à découvrir son Village Inclusif.

Le temps d’une journée, la Salle des fêtes de la Mairie du 20e se transforme en un espace convivial et accessible pour mieux comprendre les besoins des personnes autistes et en situation de handicap, découvrir des outils concrets et favoriser les rencontres entre familles, professionnels, associations et habitants.

Au programme : espaces de découverte, communication et CAA, solutions d’aménagement, espace sensoriel et refuge, informations et ressources pour les familles, ateliers, jeux et temps d’échange.

Une journée pour s’informer, expérimenter, échanger et partager, dans un esprit bienveillant et inclusif.

Entrée libre – tout public.

Un village éphémère pour découvrir, expérimenter et échanger autour de l’autisme, du handicap, de l’accessibilité et de l’inclusion.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS

+33668515027 le.relais.atypique@gmail.com



Afficher la carte du lieu Mairie du 20e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

