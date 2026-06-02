Villette Tropicale ~ Soirée Afro-Latino live + DJ à La Petite Halle !! LA PETITE HALLE Paris Vendredi 5 juin, 20h00

La soirée Villette Tropicale revient à La Petite Halle avec une belle fiesta live latino et DJs tropical mix (afro/latin/caraibes) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T23:59:00.000+02:00

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LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris



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