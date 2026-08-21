Vincent Delerm, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre Alexandre Dumas · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Vincent Delerm Vendredi 13 novembre, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:30:00+01:00
Six ans après Panorama, le chanteur-photographe-cinéaste au coeur battant Vincent Delerm élargit encore son travelling sentimental avec “La Fresque”, son huitième album studio où défilent quatorze tableaux et autant de variations musicales, de la pop empourprée et orchestrale aux ballades bleu-nuit, pour des textes où résonne comme jamais tout l’art delermien ultrasensible. Il y est question de la vie, la mort, l’amour, d’un lonesome cowboy et des solitaires qui font nombre sans le savoir, d’un mot japonais qui dit l’exaltation des rencontres, d’un Paris d’illusions et des Pyrénées du pire des drames, et même de Madonna.
Fragments d’existences, la sienne et celle des autres, de visages et de voix en kaléidoscope qui forment un tout. Une fresque. Inoubliable.
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Vincent Delerm
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