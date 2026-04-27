Vineart en Gascogne au Château de Fitère CHATEAU DE FITERE Riscle
Vineart en Gascogne au Château de Fitère CHATEAU DE FITERE Riscle samedi 8 août 2026.
Riscle
Vineart en Gascogne au Château de Fitère
CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Musique, Exposition
Pop rock et saveurs du terroir
A partir de 19h Soirée VineArt 8€. Réservation conseillée
Verre de bienvenue offert, accès au concert et aux expositions inclus (hors restauration)
Présentation des guitares Desert Dust par Pascal Carreau, luthier
Exposition “Etrang’été, peintures et collages” par Camille Carreau
Boutique de spécialités régionales, dégustation de vins
Tapas maison et grillades de producteurs locaux, à partir de 5€
Bar à vins
20h30 Concert variété, pop rock avec le groupe toulousain The 3 Amigos dans la cour du domaine. Ambiance conviviale, festive et dansante !
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CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 82 36 chateaudefitere@gmail.com
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English :
Music, Exhibition
Pop rock and local flavours
From 7pm VineArt 8? evening. Reservations recommended
Welcome drink offered, access to concert and exhibitions included (excluding catering)
Presentation of Desert Dust guitars by luthier Pascal Carreau
Etrang?été, paintings and collages? exhibition by Camille Carreau
Store selling regional specialities, wine tasting
Homemade tapas and grilled meats from local producers, from 5?
Wine bar
8:30 pm Variety and pop rock concert by Toulouse band The 3 Amigos in the estate courtyard. A friendly, festive and danceable atmosphere!
L’événement Vineart en Gascogne au Château de Fitère Riscle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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