Vineart en Gascogne au Château de Fitère CHATEAU DE FITERE Riscle samedi 8 août 2026.

Riscle

Vineart en Gascogne au Château de Fitère

CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Musique, Exposition

Pop rock et saveurs du terroir

A partir de 19h Soirée VineArt 8€. Réservation conseillée

Verre de bienvenue offert, accès au concert et aux expositions inclus (hors restauration)

Présentation des guitares Desert Dust par Pascal Carreau, luthier

Exposition “Etrang’été, peintures et collages” par Camille Carreau

Boutique de spécialités régionales, dégustation de vins

Tapas maison et grillades de producteurs locaux, à partir de 5€

Bar à vins

20h30 Concert variété, pop rock avec le groupe toulousain The 3 Amigos dans la cour du domaine. Ambiance conviviale, festive et dansante !

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CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 82 36 chateaudefitere@gmail.com

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English :

Music, Exhibition

Pop rock and local flavours

From 7pm VineArt 8? evening. Reservations recommended

Welcome drink offered, access to concert and exhibitions included (excluding catering)

Presentation of Desert Dust guitars by luthier Pascal Carreau

Etrang?été, paintings and collages? exhibition by Camille Carreau

Store selling regional specialities, wine tasting

Homemade tapas and grilled meats from local producers, from 5?

Wine bar

8:30 pm Variety and pop rock concert by Toulouse band The 3 Amigos in the estate courtyard. A friendly, festive and danceable atmosphere!

L’événement Vineart en Gascogne au Château de Fitère Riscle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65