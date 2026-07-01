Vins d’Alsace, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins d’Alsace Jeudi 23 juillet, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterworks de dégustation imaginée pour vous faire voyager à travers les grandes régions viticoles du monde. Que vous soyez amateur éclairé ou simple curieux, laissez-vous guider à la découverte de la diversité gustative et culturelle des vins du globe, au cœur de l’ADN de la Cité du Vin.

Pour cet afterwork de dégustation partez à la découverte du vignoble alsacien à travers la dégustation de 3 vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers.

Le vignoble d’Alsace a forgé au fil des siècles une identité singulière, à la croisée influences germaniques et françaises, entre tradition et modernité. Ses cépages emblématiques, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Muscat, racontent une histoire longue de deux mille ans, gravée dans des sols d’une incroyable diversité géologique. Aujourd’hui, une nouvelle génération de vignerons fait vivre cet héritage tout en ouvrant de nouvelles perspectives, entre respect des savoir-faire et envie d’explorer.

Pour cet afterwork, trois vins, trois visages d’une même région : un Crémant d’Alsace, symbole d’un savoir-faire reconnu bien au-delà de la région, un Grand Cru d’exception et un vin de macération, témoins de la richesse et du dynamisme du vignoble alsacien.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Dégustation de 3 vins

Animé par : Sylvain Farthouat, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : CIVA

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-d-alsace-19h »}]

A la découverte du vignoble alsacien ! dégustation vin

©Jonathan Florence_Conseil interprofessionel des Vins d’Alsace