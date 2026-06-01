Vins de Mendoza (Argentine), La Cité du Vin, Bordeaux

Vins de Mendoza (Argentine) Jeudi 18 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T20:30:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

L’Argentine fait son grand retour dans notre programmation, avec un focus sur Mendoza, terre de vins, de lumière et de traditions.

Au pied des majestueuses Andes, Mendoza s’impose comme le véritable cœur viticole du pays : elle concentre la grande majorité des vignobles argentins et abrite une multitude de bodegas. Altitude, climat continental sec et eau de fonte des neiges y dessinent des conditions rêvées pour la vigne, donnant naissance à des vins de caractère.

Lors de cet afterwork, vous (re)découvrirez le Malbec, emblème de la région, aux arômes intenses et à la profondeur remarquable, mais aussi d’autres cépages typiques : Bonarda, Cabernet Sauvignon, sans oublier les variétés locales rosées comme Cereza et Criolla Grande.

De la Valle de Uco, célèbre pour ses vignobles d’altitude, aux plaines ensoleillées du Sud autour de San Rafael, en passant par la Primera Zona, le Nord et l’Est, nous explorerons les différentes sous-régions de Mendoza, chacune avec sa personnalité et son style de vin.

Rejoignez-nous pour un afterwork aux couleurs de l’Argentine : une escapade entre paysages spectaculaires et verres généreux, à la découverte de toute la diversité des vins de Mendoza.

Dégustation de 4 vins.

En partenariat avec : ProMendoza

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_010&sellItemCode=AFTWK_CLASSIQ4 »}]

Voyage au cœur de Mendoza (Argentine) dégustation vin

©Mendoza-vineyards