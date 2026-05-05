Vins des Chemins de Compostelle, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins des Chemins de Compostelle Jeudi 14 mai, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T18:30:00+02:00 – 2026-05-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T20:30:00+02:00 – 2026-05-14T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Depuis des siècles, des chemins venus de toute l’Europe convergent vers Saint-Jacques-de-Compostelle, sillonnant la France et dessinant une route mythique. Sur leur passage, les pèlerins assoiffés ont vu naître et prospérer des vignobles destinés à les accueillir et à les réconforter.

On évoque souvent le rôle des cours d’eau dans le développement de la vigne, mais on oublie parfois l’importance capitale de cet itinéraire terrestre, qui connut son apogée au Moyen Âge grâce aux milliers de voyageurs en quête de sens, de foi… ou de rédemption.

Des cépages originaires du piémont pyrénéen se sont alors diffusés à travers la France, mais aussi en Espagne, jusque dans la Castille-et-Léon, la Rioja et la Galice, façonnant les paysages viticoles que nous connaissons aujourd’hui.

Ainsi, emprunter le chemin de Saint-Jacques, ce n’est pas seulement marcher : c’est pénétrer au cœur d’une histoire culturelle et économique viticole exceptionnelle.

Nous vous invitons à explorer cet héritage unique à travers trois dégustations de vins qui racontent, chacun à sa manière, la route des pèlerins. Une véritable traversée des terroirs et du temps.

Dégustation de 3 vins.

En partenariat avec : les partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_003&sellItemCode=AFTWK_CLASSIQUE »}]

Explorez cet héritage unique à travers trois dégustations de vins dégustation vin

©Freepik