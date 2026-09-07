Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène, Theatre Firmin Gémier / La Piscine, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène 24 et 25 novembre Theatre Firmin Gémier / La Piscine Hauts-de-Seine

De 12 à 25 euros à l’Azimut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:00:00+01:00

Violetta ne veut plus mourir dans la dernière scène

Mise en scène Myriam Marzouki Texte Sébastien Lepotvin Jeu Louise Belmas, Sarah Lefeuvre, Dominic Veilleux Scénographie Margaux Follea Costumes Alma Bousquet Création lumière Frédéric Valtre

Production Compagnie du dernier soir. Coproduction Le ZEF, Scène nationale de Marseille ; Le Théâtre de la Poudrerie, Sevran. Résidence L’Azimut ; Le Théâtre du fil de l’eau, Pantin.

Carmen, Aïda, Tosca, Mimi, Didon, Ophélie : abandonnées, folles, malades, désespérées, suicidées ou assassinées… À l’opéra, l’héroïne est bien souvent applaudie lorsqu’elle s’effondre au sol dans la dernière scène. C’est aussi le sort de Violetta, héroïne de La Traviata, le célèbre opéra de Verdi. Dans cette comédie jouée et chantée, une cantatrice et un baryton s’apprêtent à chanter une version resserrée de ce grand opéra. Mais rien ne se passe comme prévu : la troisième interprète n’arrive pas… et se fait remplacer à la dernière minute par une comédienne qui bouscule la représentation. Cette création brouille les frontières entre jeu et chant, et fait se rencontrer théâtre et opéra dans un même élan. Au fil du spectacle surgissent un air de Mozart ou de Bizet, un lied de Beethoven ou une chanson pop… Un mélange des genres qui fait résonner autrement le destin de Violetta. Et celui de toutes les autres.

Theatre Firmin Gémier / La Piscine 254 Avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://l-azimut.fr/evenements/violetta-refuse-de-mourir-dans-la-derniere-scene/ »}]

Compagnie du dernier soir – Myriam Marzouki Myriam Marzouki- Compagnie du dernier soir- Théâtre de la Poudrerie- Azimut

Fred Chapotat