VIOLONS DE PRAGUE

Église Saint-Jean l’Évangéliste Châtellerault Châtellerault Vienne

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.

Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… .

Église Saint-Jean l’Évangéliste Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

