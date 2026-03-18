En présentant une large sélection d’oeuvres du XIXe siècle mêlant peintures, sculptures, arts graphiques, photographies et arts décoratifs, le musée pose un regard neuf sur certains de ses chefs-d’oeuvre les plus connus et propose au public de redécouvrir des oeuvres rarement présentées. L’exposition interroge la fonction du portrait d’artiste, exercice d’admiration et d’amitié, reflet d’une filiation artistique ou au contraire de critiques ironiques.

Des « portraits d’ateliers », mises en scène fascinantes d’intérieurs savamment arrangés, présentent le creuset de la création et incarnent le lieu de nouvelles sociabilités. L’exposition est aussi l’occasion de lire en creux l’histoire des collections du musée, constituées grâce au soutien fervent des artistes et de leurs familles qui offrirent avec générosité de nombreuses effigies de leurs proches.

En contrepoint, le Petit Palais présente une dizaine de femmes artistes travaillant aujourd’hui à Paris, qui interrogent le genre du portrait, entre tradition et modernité. En dialogue avec les collections, leurs œuvres forment un écho ou se distinguent par leur singularité. De générations différentes, ces femmes ont contribué à modifier l’imaginaire lié au portrait d’artiste en s’appuyant sur l’altérité de leurs expériences. À la fois quête de soi et manifeste esthétique, leurs portraits laissent place à une nouvelle affirmation de l’artiste : « je suis mon œuvre ». Peinture, sculpture, photographie, le portrait d’artiste éclaire les enjeux contemporains autour de l’identité de genre et des combats féministes.

Après l’exposition « Trésors en noir et blanc : Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec » en 2023-2024, le Petit Palais revisite une nouvelle thématique forte de ses collections, celle du portrait et de l’autoportrait d’artiste.

Du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T11:00:00+01:00

fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00

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Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris



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