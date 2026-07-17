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Visages et territoires, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

samedi 18 septembre 2027 · Archives départementales des Yvelines · Montigny-le-Bretonneux

Visages et territoires, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Début
samedi 18 septembre 2027
Fin
dimanche 19 septembre 2027
Lieu
Archives départementales des Yvelines
Adresse
2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux
Ville
78180 Montigny-le-Bretonneux
Département
Yvelines

Visages et territoires 18 et 19 septembre 2027 Archives départementales des Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-18T14:00:00+02:00 – 2027-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2027-09-19T14:00:00+02:00 – 2027-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de clôture de la programmation autour de la résidence artistique Visages et territoires.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France
Exposition de clôture de la programmation autour de la résidence artistique Visages et territoires.

©Archives départementales des Yvelines

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