Visages et territoires, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Visages et territoires 18 et 19 septembre 2027 Archives départementales des Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-18T14:00:00+02:00 – 2027-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-19T14:00:00+02:00 – 2027-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de clôture de la programmation autour de la résidence artistique Visages et territoires.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Exposition de clôture de la programmation autour de la résidence artistique Visages et territoires.

©Archives départementales des Yvelines