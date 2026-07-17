Visages et territoires : atelier découverte des fonds photographiques, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Visages et territoires : atelier découverte des fonds photographiques 7 octobre 2026 – 2 juin 2027, certains mercredis Archives départementales des Yvelines Yvelines

Gratuit, limité un groupe de 25 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2027-06-02T14:00:00+02:00 – 2027-06-02T16:00:00+02:00

Atelier de découverte et de médiation autour des fonds photographiques conservés aux Archives départementales des Yvelines.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « educarchives@yvelines.fr »}]

Atelier de découverte et de médiation autour des fonds photographiques conservés aux Archives départementales des Yvelines.

©Archives départementales des Yvelines