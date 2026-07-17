Visages et territoires : ateliers scolaires de découvertes des fonds photographiques, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux
mardi 6 octobre 2026 · Archives départementales des Yvelines · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Visages et territoires : ateliers scolaires de découvertes des fonds photographiques 6 octobre 2026 – 15 juin 2027, les mardis Archives départementales des Yvelines Yvelines
Gratuit, limité à une classe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T10:00:00+02:00 – 2026-10-06T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-15T10:00:00+02:00 – 2027-06-15T12:00:00+02:00
Atelier de découverte et de médiation autour des fonds photographiques conservés aux Archives départementales des Yvelines.
Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « educarchives@yvelines.fr »}]
Atelier de découverte et de médiation autour des fonds photographiques conservés aux Archives départementales des Yvelines.
©Archives départementales des Yvelines
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