Visan à Rosé Place de la Coconière Visan
Visan à Rosé Place de la Coconière Visan lundi 3 août 2026.
Visan
Visan à Rosé
Place de la Coconière Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 22:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Dégustations de vin, petite restauration et musique. Vins en provenance du Domaine de la Maison l’Hérine et du Domaine de Guintrandy, musique par Vince Brunet.
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Place de la Coconière Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr
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English :
Wine tastings, light refreshments, and music. Wines from Domaine de la Maison l’Hérine and Domaine de Guintrandy, with music by Vince Brunet.
L’événement Visan à Rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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