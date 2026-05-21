Visions Live au Jardin21 Jardin21 Paris

@shoutyourvisions débarque le 17 juin dans votre tiers-lieu préféré du 19ème pour son premier évent live !

Pour l’occasion on vous invite à assister à l’enregistrement de notre premier épisode du podcast en live avec la divine @leoniestyx. la soirée sera suivi d’un DJ set par une graine de star approved @mmecomtesse

Can’t wait !

☀ Podcast : 19h-22h

☀Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

〰 Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Le podcast visions live is blooming au Jardin21 !

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/apero-jeux-de-societe-au-jardin21-5



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