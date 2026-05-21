Visions Live au Jardin21 Jardin21 Paris
Visions Live au Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 17 juin 2026.
@shoutyourvisions débarque le 17 juin dans votre tiers-lieu préféré du 19ème pour son premier évent live !
Pour l’occasion on vous invite à assister à l’enregistrement de notre premier épisode du podcast en live avec la divine @leoniestyx. la soirée sera suivi d’un DJ set par une graine de star approved @mmecomtesse
Can’t wait !
☀ Podcast : 19h-22h
☀Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
ִ໋ ͙ᰔᩚ ִ໋ ͙֒ᰔᩚ
: ́ ́
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
〰 Bar & restauration sur place
〰 Toutous bienvenus
〰 Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
〰 Nous trouver
12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Le podcast visions live is blooming au Jardin21 !
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/apero-jeux-de-societe-au-jardin21-5
Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS 21 mai 2026
- Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris 21 mai 2026
- Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris 21 mai 2026
- Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 21 mai 2026
- Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris 21 mai 2026