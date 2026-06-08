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VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Place François Arago Perpignan

VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Place François Arago Perpignan

VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Place François Arago Perpignan jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place François Arago

Adresse : Oficina de Turismo

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO)

Place François Arago Oficina de Turismo Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Salida de la visita: Oficina de Turismo, visita guiada en castellano. Acompañados de un guía turístico, descubriréis el magnífico patrimonio de Perpiñán.
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Place François Arago Oficina de Turismo Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Salida de la visita: Oficina de Turismo, visita guiada en castellano. Acompañados de un guía turístico, descubriréis el magnífico patrimonio de Perpiñán.

L’événement VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

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