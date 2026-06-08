VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Place François Arago Perpignan
VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Place François Arago Perpignan jeudi 9 juillet 2026.
Perpignan
VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO)
Place François Arago Oficina de Turismo Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Salida de la visita: Oficina de Turismo, visita guiada en castellano. Acompañados de un guía turístico, descubriréis el magnífico patrimonio de Perpiñán.
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Place François Arago Oficina de Turismo Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
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English :
Salida de la visita: Oficina de Turismo, visita guiada en castellano. Acompañados de un guía turístico, descubriréis el magnífico patrimonio de Perpiñán.
L’événement VISITA GUIADA DE PERPIÑÁN EN ESPAÑOL (CASTELLANO) Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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