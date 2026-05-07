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Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges

Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges

Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rendez-vous communiqué sur le billet

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Accompagnés d’un guide-conférencier,  explorez un quartier marqué par deux siècles d’histoire lors d’une balade ludique. Petits et grands, mettez le pied à l’étrier pour résoudre les énigmes qui mèneront au mot mystère !

– Visite de 1h
– 4 euros par enfant et 6 euros par adulte accompagnateur
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre site web
– Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English :

L’événement Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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