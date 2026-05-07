Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges
Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Accompagnés d’un guide-conférencier, explorez un quartier marqué par deux siècles d’histoire lors d’une balade ludique. Petits et grands, mettez le pied à l’étrier pour résoudre les énigmes qui mèneront au mot mystère !
– Visite de 1h
– 4 euros par enfant et 6 euros par adulte accompagnateur
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre site web
– Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite 8-12 ans. En famille A la découverte du quartier des Jacobins Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Spectacle musical AZTA CCM Jean Gagnant Limoges 7 mai 2026
- La Concierge rit Espace Noriac Limoges 8 mai 2026
- Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges 9 mai 2026
- Match de basket Limoges CSP Boulazac Palais des Sports de Beaublanc Limoges 9 mai 2026
- Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges 9 mai 2026